«Ми жили нелегко, але вільно»: як для Херсону минув 2023 рік?

Яким був 2023 рік для Херсону? Як живуть херсонці зараз? Якими є основні виклики для обласного центру під час війни? Про це та інше проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» розпитав заступника начальника Херсонської міської військової адміністрації Сергія Орєхова.

«Катастрофа року»

Посадовець назвав «нелегким» для жителів Херсона рік, що минув, втім, «гарним» оскільки місто перебуває під контролем української влади й вільне від окупантів.

– Ми жили вільно, ми жили в нашій вільній Україні. Єдине, що стало основним та неочікуваним – це підрив дамби Каховської ГЕС 6 червня 2023 року. Це дуже багато шкоди завдало херсонцям.

За словами Орєхова, найбільше в місті постраждав Корабельний район, мікрорайони «Острів» та Нафтогавань.

Постраждало тим чи іншим чином 40 тисяч осіб і 2600 будівель

– Майже всі будівлі, які були на березі, були підтоплені. Рівень води в деяких місцях досягав 6,5 метрів. За підрахунками, постраждало тим чи іншим чином 40 тисяч осіб і 2600 будівель, приміщень зруйновано або пошкоджено цим підтопленням.

Повінь, яку спричинило знищення дамби, значно вплинула на стан інженерних структур і на екологію, каже заступник начальника МВА.

– Тому що ми розуміємо, що повінню змивало і автозаправні станції, і станції каналізації. І це біда. Крім того, пошкоджено було і сільськогосподарські угіддя, які є основними для півдня України, для Херсонщини.

Сергій Орєхов зазначає, що в Херсоні вже повноцінно відновлені електро- та газопостачання, тому наслідки потопу саме в місті вже не відчуваються.

– Вже закінчено прибирання наслідків підтоплення, вивезення мулу, втоплених речей. Дуже багато людей долучалося, дуже багато людей надали допомогу і комунальним підприємствам Херсонщини, які працювали над цим. Майже вся Україна дала нам допомогу, це були й волонтерські, громадські організації, яким окремо велике дякую за допомогу.

Хто залишається жити у Херсоні?

Через безпекову ситуацію влада не може підрахувати точну кількість жителів, які залишаються в Херсоні. Місто щодня перебуває під вогнем російських військових. Це декого спонукає виїжджати до більш безпечних регіонів області або інших міст України.

– По Херсону немає зараз сталої цифри. За орієнтовними підрахунками (вони є орієнтовними, середніми), перебуває у місті постійно плюс-мінус 70 тисяч населення. Це, здебільшого, звичайні мешканці, звичайні містяни, наші працівники комунальні. Також є певна кількість, не скажу, що це дуже великий відсоток, це внутрішньо переміщені особи, яким вдалося свого часу евакуюватися з лівого берега.

«Безпечних місць немає»

Посадовець розповів, як містяни намагаються убезпечитися від обстрілів. Для цього, зокрема в Херсоні, встановлено чимало вуличних укриттів.

Жобре зарекомендували себе і дають захист під час обстрілу – габіони з геотекстилю, засипані всередині піском

– Обстріли йдуть постійно. Крім того, що херсонці вже вивчили час – дуже мало часу, коли ти розумієш, що зараз може бути приліт. Загалом, тільки по Херсону ми вже змонтували 146 вуличних укриттів, з яких 133 – це закупівля за кошти місцевого бюджету – міської військової адміністрації. Вони встановлені в основному на зупинках громадського транспорту та у місцях скупчення людей – біля входів у магазини. Ще добре зарекомендували себе і дають захист під час обстрілу – це габіони з геотекстилю, засипані всередині піском. І вони дуже рятують від можливих осколкових поранень, за ними можна укритися. Вони також встановлюються на зупинках і у місцях, де люди потребують захисту на вулиці.

У Херсоні майже немає безпечних районів чи мікрорайонів. Місто обстрілюється майже повністю, каже Орєхов.

Райони, які більше наближені до Дніпра, вони більше уразливі

– Ворог зі свого, незрозумілого мені або всім незрозумілого мотиву якогось, обстрілює житлові квартали. І це не тільки берегова зона. Звісно, райони, які більше наближені до Дніпра, вони більше уразливі, тому що це і танкові обстріли, і мінометні обстріли йдуть. А система РСЗВ (ракетна система залпового вогню) – вона геть неточна, і дістає по всьому місту.



– Далекобійна артилерія, вона завдає шкоди в будь-якому районі міста. Звісно, дуже великий уклін і дякую нашим хлопцям ЗСУ. Ворог все ж таки відступив від берега, і не використовує звичайної зброї, недалекобійної, для того, щоб шкодити населенню і руйнувати житлові будинки.

Дистанційне навчання

Через небезпеку навчальний процес у школах Херсону проходить дистанційно, каже Орєхов. Якщо в місті для дітей влаштовують якісь заходи, їх проводять виключно в захисних цивільних спорудах.

– Наразі у нас вже за наші кошти відремонтовано 52 захисні споруди. Це доволі капітальний ремонт, це 5 сховищ категорійних та 47 найпростіших. І всі заходи проводяться там.

Низка підприємців хотіли б торгувати на вулицях міста, оскільки через небезпеку люди не дуже хочуть кудись далеко їхати. Однак, як зауважив чиновник, така торгівля не дуже добре виглядає в будь-якому регіоні України. В умовах постійних та хаотичних обстрілів організувати безпечні умови для таких підприємців та їхніх клієнтів є проблематичним, пояснив посадовець.

– Ми не зможемо будь-де, де хтось має бажання торгувати, забезпечити йому якісь найменші безпечні умови. Я не кажу вже про умови санітарії й таке інше при здійсненні в такий спосіб торгівлі. Тому у Херсоні дуже мало зараз місць, де ось люди намагаються просто так з тротуару продавати щось. На ринках є вільні місця. Тому це, мабуть, краще все ж таки не посилатися зручно-незручно, а торгувати більш-менш цивілізовано, навіть в умовах Херсону.

Про бюджетні витрати

Чиновник МВА також розповів, на що зараз переважно витрачаються бюджетні кошти. Наразі дуже багато витрат йде на підтримку комунальних підприємств.

– Я думаю, зрозуміло, з яких причин. Тому що, по-перше, населення невелика кількість, але водопостачання має бути постійно в трубопроводах, незалежно від кількості людей. Рівень оплат за це, звісно, менший, тому треба допомагати комунальникам, щоб послуга не припинялася. Так само проїзд у міському електротранспорті безкоштовний для всіх категорій громадян наразі.

За словами Оєхова, зараз у Херсоні працює переважно комунальний транспорт. Серед приватників лише ті, в кого ще залишився автопарк, на якому можна працювати.

– По автобусному транспорту ніяких дотацій з місцевого бюджету немає, тим більше по приватних перевізниках. Вони працюють на своїх маршрутах, вони працюють по своїх калькуляціях, по встановлених тарифах на перевезення. Всі працюють за своїми маршрутами, за умовами раніше проведених конкурсів, де вони як найкращі представники перевізників виграли ці маршрути.

Дефіцит кадрів

Разом із цим, каже чиновник, спостерігається дефіцит кадрів у комунальних підприємствах.

– Дефіцит кадрів дуже великий по місту. Десь середнє наповнення по любому з комунальних підприємств 50-60% із затвердженого штату для діяльності підприємства.

Нестача кадрів в МВА повʼязують передусім з безпековою ситуацією.

– Зарплати у порівнянні з іншими регіонами України доволі прийнятні по Херсону. Але ми не можемо отримати працівників, коли вони з безпекових причин виїжджають з міста. Друга причина – за власним бажанням багато людей пішли до лав ЗСУ і зараз боронять нашу країну.