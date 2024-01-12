«Братські могили та крематорії»: як окупанти приховують кількість загиблих через підрив Каховської ГЕС

Скільки людей загинуло на лівому березі Херсонщини внаслідок повені через руйнацію греблі Каховської ГЕС? Які дії вживала окупаційна влада щодо порятунку людей? Як зараз живуть люди на постраждалих від повені територіях, дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Підконтрольна Росії окупаційна влада занижувала кількість загиблих під час повені, спричиненої руйнуванням греблі Каховської ГЕС на півдні Херсонської області. Про це у своєму розслідуванні повідомило агентство Associated Press.

За даними російської сторони, на підконтрольній їй території після руйнації дамби 6 червня потонули 59 людей. Розслідування Associated Press показало, що кількість загиблих становить щонайменше сотні в одному лише місті Олешки. На той час воно було одним із найбільш густонаселених і постраждалих від повені районах – близько 16 тисяч жителів.

В АP наголошують, що російська влада взяла під контроль видачу свідоцтв про смерть, негайно вилучаючи тіла людей, щодо яких не було заяви від родичів. До померлих не допускали місцевих медиків та волонтерів і навіть погрожували їм, коли вони ігнорували ці накази. Розслідувачі поспілкувалися з трьома медичними працівниками, які вели облік загиблих в Олешках, однією волонтеркою, яка ховала тіла – вона сказала, що пізніше їй погрожувала російська поліція, а також двома українськими інформаторами – вони передавали розвіддані з цього району українській стороні. Російська влада не надала коментарі журналістам агентства.

«Приховують причину смерті»

За словами керівника пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, руйнація Каховської ГЕС на лівому березі Херсонщини спричинила складну гуманітарну ситуацію. Найбільше постраждали жителі Олешківської та Голопристанської громад.

Ставили причину смерті – серцевий напад

«Після підриву Каховської ГЕС росіянами понад три місяці навіть ніхто туди не заходив. Допомагали людям тільки з сусідніх сіл – везли їжу, воду тим, хто залишився. І навіть за нашими повідомленнями з громад – це не підтверджена інформація, людей, які загинули внаслідок катастрофи, іноді не хотіли реєструвати в лікарнях як загиблих через затоплення, а ставили причину смерті – серцевий напад. Людей, яких не ідентифікували або в яких немає родичів, просто звозили в Каланчак і там за різними повідомленнями, ховали в братській могилі», – розповів Толоконніков.

За його словами, родичі могли забрати тіла своїх померлих близьких в морзі у Каланчаку, але якщо рідні не з'являлися, загиблих окупаційна влада ховала, визначаючи самостійно місце і спосіб поховання.

«Ті люди, які забирали тіла родичів, стикалися з проблемою отримання свідоцтва про смерть з висновком, що це дійсно сталося внаслідок тої катастрофи», – каже посадовець.

«Понад сотню людей вивезли»

Через руйнацію Каховської ГЕС, постраждали жителі й правобережної частини Херсонщини. За даними Херсонської ОВА, за період повені там загинуло 7 осіб. Українська влада та волонтери намагалися забезпечити жителів правого берега водою та харчами, а також евакуювати людей, які цього потребували, зазначив Толоконніков.

Жителі лівого берега залишились «сам на сам з бідою», додав керівник пресцентру.

«Ми займаємося проблемами води вище Каховської ГЕС, де впав рівень води. Ми зараз робимо проєкти, свердловини, водопостачання, і там, де немає води, підвозимо її. На лівому березі, вище Каховської ГЕС, там люди залишилися сам на сам з бідою. Якщо води немає, то розбирайтеся самі. Звичайно, там є багато різних моментів, коли люди просто залишались на затопленому острові. Ми бачили всі ці кадри, окупанти їм не допомагали й не евакуювали.

При тому, що не було обстрілів, як у нас, коли ми допомагали людям на «Острові» – волонтерів обстрілювали під час евакуації жителів. Також наші волонтери, поліцейські, військові робили рейди на лівий берег, щоб допомогти тим людям, яким не допомагали окупанти. Понад сто людей вдалося врятувати з лівого берега», – стверджує Толоконніков.

«Не рятували ні живих, ні мертвих»

Начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко розповіла, що станом на сьогодні українська влада не має офіційних даних стосовно загиблих жителів цієї громади, а російська окупаційна влада намагалась приховати справжню кількість жертв.

Вони вжили максимально заходів для того, щоб приховати масштаби цієї катастрофи

«Окупанти одразу почали вживати заходи щодо прикриття будь-яких людських втрат. Тобто вони не рятували ні живих, ні мертвих. Особливо коли вони зрозуміли щось з окупованої території. Тому що на той момент ще був досить непоганий мобільний зв'язок і інформація почала передаватися сюди, на правий берег, стосовно загиблих, поранених, людей, які почали доставлятися в лікарню. Вони вжили максимально заходів для того, щоб приховати масштаби цієї катастрофи. Хоча нам надходила інформація, до мене особисто люди зверталися. З однієї сільської громади мені повідомили, що коли вже пройшло 10-14 днів труп людини досі лежав на вулиці, який розтягували собаки, але його ніхто не прибирав. Для них (окупантів) не важливе ні людське життя, ні пам'ять про загиблу людину», – поділилась Гасаненко.

«Завезли крематорій»

Начальниця МВА каже, що дані від російської влади щодо 59 загиблих не можуть бути правдивими, відповідно до інформації, яку отримувала українська влада з тимчасово окупованих територій.

Спалювали, і загиблих російських солдатів-окупантів, і просто цивільних людей

«Ми отримували навіть повідомлення про те, що окупанти завезли сюди мобільний крематорій, який стояв в районі «Аметисту» (машинобудівний завод – ред.), в якому спалювали, і загиблих російських солдатів-окупантів, і спалювали просто цивільних людей. Дуже довго у нас були організовані спеціально телеграм-канали, працювали в них відповідальні особи виконавчого комітету, ми збирали інформацію щодо тих людей, з якими не вдавалося встановити зв'язок. Декого ми знаходили, їх вдавалося евакуювати, приміром, до Скадовська, цим займалися волонтери. Але з деякими людьми зв'язок так і не відбувся, вони вважаються безвісти зниклими, загиблими», – додала посадовиця.

Гасаненко наголошує, що ситуація в Олешках досі залишається складною, через бойові дії які відбуваються в громаді.

«Люди продовжують гинути щодня – цивільні люди. Вони страждають, є поранені, є такі, в яких ампутовані кінцівки. Ми не завжди своєчасно про це дізнаємося. Деколи про це інформують люди, які вже виїхали на підконтрольну Україні територію. Це може бути через 10-14 днів. Але ми маємо загиблих і ми їх намагаємося підрахувати. Можливо, це звучить цинічно, але ми маємо знати про цих людей, які загинули в результаті війни, не бувши військовими, але вони гинуть. Тому що зараз це фактично зона бойових дій», – підкреслила посадовиця.

(З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити).

«Тіла залишаються під руїнами»

Про те, що відбувалося у Голій Пристані внаслідок потопу «Новинам Приазовʼя» розповіла голова міської військової адміністрації Світлана Лінник. За офіційними даними та підтвердженими фактами, які відомі українській владі, у Голій Пристані загинуло 10 осіб. Проте реальна кількість загиблих може бути значно більшою, зазначила Лінник.

Дуже багато буде людей, яких доведеться нам перепоховувати й робити ексгумацію

«Руйнація там дуже суттєва – відсотків до 30 приватних житлових будинків. Свідки, яким вдалося врятуватися, розповіли нам, що затоплені будинки зруйновані і там залишалися люди. Тобто там дуже багато ще людей, які лежать під завалами, під руїнами у своїх власних оселях. Це і міське населення, і сільське населення, а також мова йде і про дачні садівничі товариства, бо в нас дуже велика кількість садівничих товариств. Також там дуже багато перебувало людей, які не отримували ні допомогу, ні евакуацію. Туди окупанти не пропускали людей. Там дуже багато буде людей, яких доведеться нам перепоховувати й робити ексгумацію, шукати родичів тих, хто там загинув», – каже посадовиця.

Лінник наголошує, що російська окупаційна влада досі не дістала з під розвалених водою будинків загиблих жителів.

«Не дістають, не розбирають завали, так ті руїни й лишаються і люди під завалами, тіла загиблих так і лишаються. Це дуже велика кількість, дуже величезна кількість таких ось будинків і людей, які зникли, і яких родичі шукають», – зазначила вона.

Станом на зараз, ситуація у Голій Пристані залишається надкритичною, наголошує начальниця МВА. Вона нагадала, що місто перебуває в окупації з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За весь цей час окупанти не надали жодного «зеленого коридору» для евакуації на підконтрольну Україні територію, або для надання гуманітарної допомоги, додала вона.

Ситуація погіршується щодня

«Станом на поточну дату ситуація складна не лише через окупацію, а й після підриву ГЕС. Оскільки населення, яке перебувало на момент теракту, вимушено було виїхати за межі своїх домівок, оскільки неможливо проживати й відновити їх. Ні фінансових ресурсів у них немає, ні роботи, ні доходів. Постійно відбуваються утиски, постійно людей строщать через неотримання паспортів РФ. Людям, хто їх досі не отримав, обмежують соціальні пільги, не дають гуманітарну допомогу. Ситуація погіршується щодня», – розповідає Лінник.

Посадовиця додала, що у Голій Пристані та наближених селах досі залишається близько 10 тисяч осіб. До початку широкомасштабного вторгнення у громаді проживало майже 35 тисяч осіб.

«Відганяли пострілами»

Як населенні пункти Лівобережжя переживали повінь через руйнацію ГЕС «Новинам Приазовʼя» також розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Йому вдалось поспілкуватись з очевидцями подій, які евакуювались на підконтрольну Україні частину Херсонщини.

Забороняли евакуювати тіла. Їх вивозили до Раденська

«Розповідали мені про те, що жертв дуже багато, але скільки їх, ми не знаємо. Росіяни робили все для того, щоб приховати кількість жертв. Вони заборонили ставити діагноз, який відповідає причині смерті людей, щоб це не дозволило в майбутньому встановити точну кількість жертв. Єдине, на що ми зможемо орієнтуватися – це на дати, які будуть приблизно збігатися. Але з цим вони також намагалися працювати. Наприклад, вони забороняли евакуювати тіла. Їх вивозили до Раденська, їх десь там тримали. В результаті буде часовий розбіг між датою підриву і датою реєстрацією смерті», – зауважив співрозмовник.

Данилов також дізнався від очевидців, що окупаційна влада не надавала допомогу людям, домівки яких опинились під водою.

«Одна з мешканок Олешок, яка вже змогла виїхати і перебуває на вільній українській землі, розповідала як вони просили про допомогу зі своїм чоловіком похилого віку. За її словами, пропливали російські військові на човну, але не захотіли їм допомогти і навіть почали стріляти та відганяти їх від свого човна. Були випадки, коли окупанти спеціально знищували човни та карали тих, хто допомагав сусідам вивозити й рятувати своїх друзів, знайомих, родичів, сусідів, які опинилися на горищі або на даху будинку», – поділився експерт.

«Знищення човнів та фільтрації»

За даними очевидців, російська окупаційна влада вживала також певних заходів аби постраждалі жителі Лівобережжя не могли дістатись правого берега Херсонщини, каже Данилов.

Зробили такий тимчасовий концтабір в районі Раденська, де влаштували їм фільтраційний режим

«Конфісковували човни, боялися, що люди зможуть пересуватися, втекти з окупації на правий берег, допомагати партизанам чи ще щось. Врешті люди були кинуті повністю напризволяще, хто зміг зберігати човен, той якось пробував врятуватися. І навіть після того, як люди врятувалися, для них зробили такий тимчасовий концтабір в районі Раденська, де влаштували їм фільтраційний режим. Їх там тримали без жодних умов, не пропускали рухатись далі. І тільки згодом вивезли в один санаторій у Залізному Порту, наскільки я знаю. Там цих людей знову закрили як в такому імпровізованому таборі й залишили без ліків, їжі, без елементарних умов для проживання», – додав він.