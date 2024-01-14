У Криворізькому районі збили ракету Х-59 – Повітряне командування «Схід»

На Дніпропетровщині у Криворізькому районі 14 січня було знищено російську ракету, йдеться у повідомленнях Повітряного командування «Схід» та начальника Криворізької районної військової адміністрації (РВА) Євгена Ситниченка.

«Сьогодні, 14 січня, підрозділом Повітряне командування «Схід» було знищено керовану авіаційну ракету Х-59», – зазначили військові.

У неділю, 14 січня, близько 17:20 в Криворізькому районі було чути звуки вибухів.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.