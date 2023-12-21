Бахмут: армія Росії намагається взяти висоту під Кліщіївкою

На Бахмутському напрямку армія РФ продовжує наступати біля Хромового та на схід від Іванівського, повідомляє проєкт DeepState.

Останні кілька днів аналітики відзначають там незначні, проте систематичні просування противника. Наразі, за їхніми даними, йдуть бої за висоту 215,7, яка залишається важливою для ЗСУ та дає контроль над Кліщіївкою. У DeepState наголошують, що заяви агресора про нібито її захоплення не відповідають дійсності.

Крім того, аналітики наголошують на збільшенні кількості живої сили агресора на цій ділянці фронту: російські солдати намагаються продавити слабкі місця в обороні ЗСУ, але безрезультатно.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 21 грудня повідомив про 16 атак противника в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки на Куп'янському напрямку.

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На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 14 атак біля Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, та ще 22 атаки біля Сєверного, Первомайського та Невельського.

DeepState додає, що на північ від Степового (селище поблизу Авдіївського коксохіму) тривають бої між двома залізничними шляхами, армія РФ зайняла одну з позицій і намагається закріпитися там за підтримки техніки.

Водночас біля Новомихайлівки (село на південь від Мар'їнки), де, за даними моніторів, ситуація останніми тижнями погіршується, Силам оборони вдалося відтіснити російські війська з нещодавно завойованих позицій.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Головні питання випуску:

У чому небезпека для ЗСУ втрати висоти поблизу Кліщіївки?

Як Сили оборони протистоятимуть навалі російських солдатів?

Яке озброєння допоможе Україні змінити перебіг війни на свою користь?

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Схід

Російські війська на Сході поспішають захопити нові території, однак їхні плани розбиваються діями Збройних сил України, заявив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі Радіо Свобода («Свобода.Ранок») 20 грудня. Крім того, як повідомив Володимир Фітьо , російські сили збільшили кількість застосування дронів на Бахмутському напрямку. Відзначив і збільшення обстрілів в районі Бахмута, яких порівняно з Лимано-Куп’янським напрямком більше удвічі.

, російські сили збільшили кількість застосування дронів на Бахмутському напрямку. Відзначив і збільшення обстрілів в районі Бахмута, яких порівняно з Лимано-Куп’янським напрямком більше удвічі. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський 18 грудня повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».

18 грудня повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги». 13 грудня американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зауважив, що російські війська можуть проводити наступ у несприятливий час задля того, щоб це відбувалося на тлі тривалих дискусій на Заході про подальшу підтримку України.

У звіті Інституту 11 грудня зазналось, що російські війська незначно просунулися на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна. Раніше аналітики ISW висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.

10 грудня командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ситуація на сході України залишається «складною», Росія не припиняє ведення наступальних дій на всьому фронті.