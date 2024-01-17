14 людей перебувають у лікарні після вечірнього удару Росії по Харкову – влада

У Харкові після вечірнього ракетного удару в лікарнях перебувають 14 людей, загалом були поранені 17 цивільних, але трьом надали допомогу на місці, повідомила місцева влада.

«43-річна жінка – у вкрай важкому стані, вона отримала тяжке проникаюче поранення. Також у важкому стані 39-річна жінка. Інші – у середньому і легкому станах. Крім того рятувальники евакуювали 30 людей», – написав у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок ракетного удару були пошкоджені близько 20 житлових будинків, 14 автівок розтрощено.

«На місці продовжують роботи усі відповідні служби. Усім, хто цього потребує, надається уся необхідна допомога», – додав Терехов.

За даними влади, 16 січня після 21:42 російські війська завдали двох ударів по Харкову ракетами С-300 з боку російського Бєлгорода.

Останнім часом Росія посилила свої атаки на Харків. Як повідомляє місцева влада, Харів практично щоденно зазнає обстрілів, як правило, з зенітно-ракетних комплексів С-300 з території російського Бєлгорода.