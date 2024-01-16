Обстріли Харкова: кількість постраждалих зросла до 17 – місцева влада

Внаслідок російського удару по Харкову зросла до 17 людей, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Кількість постраждалих внаслідок удару РФ збільшилася до 17 осіб. У важкому стані залишаються дві жінки», – написав він у своєму телеграмі.

Ще 12 людей госпіталізовані в середньому та легкому станах, додав голова області. Троє людей отримали медичну допомогу на місці та відмовилися від госпіталізації.

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Мер обласного центру Ігор Терехов водночас повідомляє про одного постраждалого у важкому стані. Також постраждали щонайменше 10 житлових будинків.

«Зранку департамент ЖКГ продовжить обстеження периметру сьогоднішнього обстрілу і буде уточнена інформація», – додав він.

Місцева влада повідомила про російський обстріл середмістя Харкова увечері 16 січня.

Останнім часом Росія посилила свої атаки на Харків. Як повідомляє місцева влада, Харів практично щоденно зазнає обстрілів, як правило, з зенітно-ракетних комплексів С-300 з території російського Бєлгорода.