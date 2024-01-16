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ДСНС: під завалами в Нью-Йорку можуть бути люди, але пошукові роботи призупинили з міркувань безпеки

У Торецькій громаді у Нью-Йорку внаслідок обстрілів напередодні були поранені троє людей, пошкоджені шість багатоповерхівок і п’ять приватних будинків, повідомила раніше обласна влада
У Торецькій громаді у Нью-Йорку внаслідок обстрілів напередодні були поранені троє людей, пошкоджені шість багатоповерхівок і п’ять приватних будинків, повідомила раніше обласна влада

Через російський авіаудар по житловому сектору в Нью-Йорку під завалами, попередньо, можуть перебувати п’ятеро людей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій увечері 16 січня.

За повідомленням, удар пошкодив п’ять приватних житлових та шість багатоквартирних будинків, в одному був зруйнований підʼїзд.

«Пошуково-рятувальні роботи призупинені згідно рішення комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Торецької міської військової адміністрації через безпекову складову. Роботи будуть відновленні після стабілізації ситуації», – заявляють рятувальники.

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За даними ДСНС, першу домедичну допомогу надали двом пораненим, їх госпіталізували. В одному з будинків ліквідували пожежу.

Крім того, одна з авіабомб влучила у дворі між багатоповерховими будинками та не розірвалася. Мешканців із прилеглої території евакуювали.

За даними обласної влади, російські війська протягом доби 15 січня 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини, внаслідок чого загинув один цивільний житель, ще п’ятеро були поранені.

Зокрема, у Торецькій громаді у Нью-Йорку внаслідок обстрілів поранені троє людей, пошкоджені шість багатоповерхівок і п’ять приватних будинків.

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