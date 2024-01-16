Через російські обстріли Херсонщини постраждали троє людей – влада

Через російські обстріли Херсонщини постраждали троє людей, повідомляє місцева влада.



Голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у телеграмі повідомив про російський обстріл Тягинки. За його даними, постраждали двоє людей – 42-річна жінка та 38-річний чоловік, які йшли вулицею. У них діагностували уламкові поранення.



У Херсонській ОВА повідомили, що близько 11:30 російська армія також обстріляла житловий будинок у Білозерці – постраждав 44-річний чоловік, який у момент удару перебував на подвірʼї будинку. У чоловіка – вибухова травма та поранення ноги.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.