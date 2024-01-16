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Через російські обстріли Херсонщини постраждали троє людей – влада

Білозерка, яка регулярно потерпає від російських ударів. Фото ілюстративне
Білозерка, яка регулярно потерпає від російських ударів. Фото ілюстративне

Через російські обстріли Херсонщини постраждали троє людей, повідомляє місцева влада.

Голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у телеграмі повідомив про російський обстріл Тягинки. За його даними, постраждали двоє людей – 42-річна жінка та 38-річний чоловік, які йшли вулицею. У них діагностували уламкові поранення.

У Херсонській ОВА повідомили, що близько 11:30 російська армія також обстріляла житловий будинок у Білозерці – постраждав 44-річний чоловік, який у момент удару перебував на подвірʼї будинку. У чоловіка – вибухова травма та поранення ноги.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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