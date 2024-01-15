Сили РФ вдарили ракетою по Нью-Йорку: 3 поранених, під завалами перебувають люди – влада

Російські військові ввечері 15 січня завдали ударів по Нью-Йорку на Донеччині, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у фейсбуці.

«Росіяни скинули на селище дві керовані авіабомби і влучили ракетою в 3-поверхівку – у будинку обвалився під’їзд, під руїнами перебувають люди», – розповів місцевий голова ОВА.

За словами Філашкіна, 3 людини поранені, ще 5 перебувають під завалами. Зараз на місці працюють представники влади, рятувальники і поліція – вирішують питання розбору завалів.

Раніше, 15 січня, стало відомо, що через російський обстріл Красногорівки загинула людина, ще одна поранена.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Донецької області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.