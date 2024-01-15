Влада: через російський обстріл Красногорівки загинула людина, ще одна поранена

Через російський обстріл Красногорівки загинула людина, ще одна поранена, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Щонайменше 1 людина загинула і 1 поранена внаслідок обстрілу Красногорівки. Мар’їнська громада зазнала масованого обстрілу з «Градів» – у Красногорівці під вогнем житлова забудова», – написав він у телеграмі.



Наслідки обстрілу з’ясовуються.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Донецької області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.