ЗСУ попередили про ракету в напрямку Дніпра. Влада каже – її збили у Дніпровському районі

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив про збиття російської ракети у Дніпровському районі.

«У Дніпровському районі наші збили ворожу ракету. У Дніпровському районі наші збили ворожу ракету. Дякую, повітряне командування «Схід», – написав він у телеграмі.



Близько 15:00 на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ о 15:20 попередили про ракету в напрямку Дніпра.

Російські військові регулярно обстрілюють територію України, зокрема Дніпропетровщину. Для атак вони використовують різних типів ракети, безпілотники, артилерію та РСЗВ. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.