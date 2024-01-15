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ЗСУ попередили про ракету в напрямку Дніпра. Влада каже – її збили у Дніпровському районі

Українські військовослужбовці на навчаннях протиповітряної оборони в Чернігівській області, Україна, 11 листопада 2023 року
Українські військовослужбовці на навчаннях протиповітряної оборони в Чернігівській області, Україна, 11 листопада 2023 року

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив про збиття російської ракети у Дніпровському районі.

«У Дніпровському районі наші збили ворожу ракету. У Дніпровському районі наші збили ворожу ракету. Дякую, повітряне командування «Схід», – написав він у телеграмі.

Близько 15:00 на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ о 15:20 попередили про ракету в напрямку Дніпра.

Російські військові регулярно обстрілюють територію України, зокрема Дніпропетровщину. Для атак вони використовують різних типів ракети, безпілотники, артилерію та РСЗВ. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.

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