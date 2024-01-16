На Донеччині через обстріли РФ за добу загинула одна людина, п’ятеро поранені – влада

Російські війська протягом доби 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини, внаслідок чого загинув один цивільний житель, ще п’ятеро – були поранені, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін вранці 16 січня.

«Покровський район. У Красногорівці Мар’їнської громади одна людина загинула і одна поранена, пошкоджено два будинки. В Авдіївці є один поранений. Курахівська громада зазнала трьох обстрілів – в зоні ураження промзона й околиці Курахового. Краматорський район. В Іллінівській громаді зі Смерчів обстріляна Нова Полтавка – пошкоджено два будинки, крамницю і дитсадок. У Костянтинівській громаді під вогнем околиці Миколаївки, Диліївки і Предтечиного. У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Торському, під ударом Ямпіль», – написав голова ОВА у телеграмі.

Він додав, що у Торецькій громаді у Нью-Йорку внаслідок обстрілів поранені троє людей, пошкоджені шість багатоповерхівок і п’ять приватних будинків, у Часовоярській громаді пошкоджені два приватні будинки, а в Сіверську пошкоджені багатоповерхівка і приватний будинок.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Донецької області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.