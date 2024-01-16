В усіх регіонах України оголошена повітряна тривога

На всій території України оголошена повітряна тривога – влада рекомендує прослідувати в укриття.

Як інформують Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому «Моздок» (Північна Осетія).

Читайте також: Зеленський про наслідки затримок надання західних систем ППО: «велика кількість загиблих людей»

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.