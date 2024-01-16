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В усіх регіонах України оголошена повітряна тривога

Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт російського винищувача МіГ-31К - носія «Кинджалів»
Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт російського винищувача МіГ-31К - носія «Кинджалів»

На всій території України оголошена повітряна тривога – влада рекомендує прослідувати в укриття.

Як інформують Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому «Моздок» (Північна Осетія).

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Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.

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