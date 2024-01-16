Міненерго повідомило про черговий обстріл Росією ТЕС на Донеччині

Російські війська вкотре обстріляли теплоелектростанцію (ТЕС) у Донецькій області, постраждалих немає, «триває огляд стану обладнання», повідомила вранці 16 січня пресслужба Міністерства енергетики України.

Водночас, за даними міністерства, через технічні причини сталося займання обладнання на одній із прифронтових ТЕЦ, потерпілих немає, станція працює у звичайному режимі.

У Міненерго наголосили, що дефіциту електроенергії в енергосистемі не спостерігається.

«Генерації, виробленої в Україні, достатньо для покриття потреб споживачів. Також на поточну добу планується комерційний імпорт електроенергії. Для покриття збільшеного споживання активно задіяно ресурси гідрогенерації. Саме тому Міненерго вкотре наголошує на необхідності економного споживання електроенергії у пікові години споживання (з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 19:00 години)», – йдеться в повідомленні.

Міністерство енергетики регулярно повідомляє про удари військ РФ по теплоелектростанціях у Донецькій області, зокрема, про це інформували 15 січня.

Російські військові в жовтні 2022 року почали обстрілювати критичну енергетичну інфраструктуру України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії і проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Під час цьогорічного опалювального сезону енергетикам не доводиться застосовувати графіки вимкнень. Масованих атак по енергоінфраструктурі російські війська не завдають, але регулярно обстрілюють енергооб’єкти на прифронтових територіях.