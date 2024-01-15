Міненерго: під російський обстріл знову потрапила ТЕС на Донеччині

Під російський обстріл знову потрапила теплоелектростанція (ТЕС) на Донеччині, постраждалих немає, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

У відомстві зазначають, що також короткостроково вимикалося обладнання на одній з прифронтових ТЕЦ – порушень теплопостачання не було.

При цьому у Міненерго кажуть, що дефіциту електроенергії не фіксують, потреби споживачів покриває власна генерація, також планується імпорт електроенергії – 4687 МВт*год. Графіки відключень не застосовуються

Енергетики нагадують, що дуже важливо зменшувати навантаження на енергосистему у пікові години споживання (з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 19:00 години), і закликають споживати електроенергію відповідально.

Міністерство енергетики регулярно повідомляє про атаку військ РФ по теплоелектростанціях у Донецькій області.

Читайте також: ДТЕК повідомляє про шосту атаку Росії на її ТЕС за півтора місяця

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Під час цьогорічного опалювального сезону енергетикам не доводиться застосовувати графіки відключень. Масованих атак по енергоінфраструктурі російські війська не завдають, але регулярно обстрілюють енергооб'єкти на прифронтових територіях.