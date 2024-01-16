ОГП: в Україні зросло число дітей, постраждалих від агресії Росії

В Україні до щонайменше 1193 зросла кількість дітей, які були поранені внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такі дані станом на ранок 16 січня наводить Офіс генерального прокурора. Число загиблих залишилося незмінним: 520.

«15 січня внаслідок ворожого обстрілу села Дніпровське Миколаївського району Миколаївської області постраждали дві дівчинки віком 12 і 14 років», – уточнили в ОГП.

У прокуратурі наголошують, що ці цифри – не остаточні, триває «робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях».

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Читайте також: В ООН від кінця грудня зафіксували загибель 125 цивільних в Україні через удари Росії