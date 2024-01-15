ООН просить виділити 4,2 мільярда доларів на підтримку громад в Україні і біженців

Організація Об’єднаних Націй і її партнери 15 січня звернулися до донорів із закликом виділити загалом 4,2 мільярда доларів на підтримку постраждалих від війни громад в Україні, а також українських біженців у 2024 році.

Із цієї суми 3,1 мільярда доларів мають бути призначені для підтримки приблизно 8,5 мільйонів людей в Україні, решта 1,1 мільярда доларів – для біженців і громад за межами України, які їх приймають.

«Сотні тисяч дітей живуть у громадах на передовій війни, налякані, травмовані й позбавлені основних потреб. Вже сам цей факт повинен змусити нас зробити все можливе, щоб надати Україні більше гуманітарної допомоги», – сказав заступник генсекретаря ООН із гуманітарних питань Мартін Гріффітс у Женеві, де 15 січня представляють річний план гуманітарної підтримки України.

Минулого тижня в ООН заявили, що в той час, як російське повномасштабне вторгнення в Україну продовжує спричиняти смерті й руйнування, понад 14,6 мільйонів людей усередині країни – приблизно 40 відсотків населення – потребуватимуть гуманітарної допомоги у 2024 році.

За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, отири мільйони людей, у тому числі майже один мільйон дітей, все ще переміщені всередині України, а понад 6,3 мільйона людей продовжують жити як біженці «в сусідніх європейських країнах і в усьому світі».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. В останні кілька днів Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Внаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.