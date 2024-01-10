ООН проситиме 3,1 мільярда доларів на гуманітарну допомогу Україні в 2024 році

Наступного тижня ООН проситиме в донорів 3,1 мільярда доларів на гуманітарні потреби України у 2024 році. Таку суму назвала на засіданні Ради безпеки ООН представниця Управління з питань координації гуманітарних питань Едем Восорну.

«Поки триває війна в Україні і зростають гуманітарні потреби, фінансова підтримка не повинна слабшати», – сказала Ворсону.

За її словами, масштаб гуманітарних потреб в Україні «залишається величезним».

«Понад 14,6 мільйонів людей – близько 40 відсотків населення України – потребують тієї чи іншої форми гуманітарної допомоги. Чотири мільйони людей, у тому числі майже один мільйон дітей, все ще переміщені всередині країни. Понад 6,3 мільйона людей продовжують жити як біженці в сусідніх європейських країнах і в усьому світі», – сказала Восорну.

Річний план гуманітарної підтримки України представлять у Женеві 15 січня.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. В останні кілька днів Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Внаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.