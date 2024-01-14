Лубінець у Давосі розповів, скільки дітей вже повернули з Росії

Країни світу мають «терміново» приєднатися до розв’язання питання щодо повернення всіх українців додому, йдеться в заяві уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

«Мав честь модерувати панель «Гуманітарний напрямок Української формули миру: боротьба за повернення жертв насильницького переміщення, включно з депортованими дітьми та військовополоненими» на четвертій зустрічі радників щодо втілення формули миру в Давосі», – розповів омбудсмен.

У своєму виступі Лубінець наголосив, що наразі вдома 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних.

«А наше завдання – повернути всіх! Тому міжнародна спільнота має негайно консолідувати свої зусилля в цьому напрямку», – сказав він.

Також, за словами омбудсмена, «на форумі окремо порушили питання щодо повернення українських військовополонених й жахливого порушення норм МГП щодо них: нелюдських умов утримання, тортур, страт».

«Робота в Давосі – це важливий крок для повернення наших людей додому та допомоги Україні. Ми очікуємо й працюємо задля результатів», – додав Лубінець.

За офіційними даними української влади, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували близько 20 тисяч дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно. Українські правозахисники наполягають, що дітей, силоміць переміщених із України, «сотні тисяч».

Повернути в Україну, за даними влади, поки що вдалося близько 400 дітей.