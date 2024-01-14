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Лубінець у Давосі розповів, скільки дітей вже повернули з Росії

Країни світу мають «терміново» приєднатися до розв'язання питання щодо повернення всіх українців додому, зазначив Дмитро Лубінець
Країни світу мають «терміново» приєднатися до розв'язання питання щодо повернення всіх українців додому, зазначив Дмитро Лубінець

Країни світу мають «терміново» приєднатися до розв’язання питання щодо повернення всіх українців додому, йдеться в заяві уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

«Мав честь модерувати панель «Гуманітарний напрямок Української формули миру: боротьба за повернення жертв насильницького переміщення, включно з депортованими дітьми та військовополоненими» на четвертій зустрічі радників щодо втілення формули миру в Давосі», – розповів омбудсмен.

У своєму виступі Лубінець наголосив, що наразі вдома 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних.

«А наше завдання – повернути всіх! Тому міжнародна спільнота має негайно консолідувати свої зусилля в цьому напрямку», – сказав він.

Також, за словами омбудсмена, «на форумі окремо порушили питання щодо повернення українських військовополонених й жахливого порушення норм МГП щодо них: нелюдських умов утримання, тортур, страт».

«Робота в Давосі – це важливий крок для повернення наших людей додому та допомоги Україні. Ми очікуємо й працюємо задля результатів», – додав Лубінець.

За офіційними даними української влади, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували близько 20 тисяч дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно. Українські правозахисники наполягають, що дітей, силоміць переміщених із України, «сотні тисяч».

Повернути в Україну, за даними влади, поки що вдалося близько 400 дітей.

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