«Нові пакети підтримки»: Зеленський анонсував «хороші новини» щодо ППО

Президент України Володимир Зеленський 14 січня анонсував «чергові хороші новини» щодо протиповітряної оборони.

«Загалом, перші два тижні цього року вже додали Україні сили й можливостей. Є нові пакети підтримки для наших воїнів. Є дуже потрібні домовленості про спільне виробництво зброї та снарядів, особливо чутливе питання – дрони», – заявив він у вечірньому відеозверненні.

Зеленський підкреслив, що «дронів буде більше».

«Готуємо чергові хороші новини щодо ППО. Пам’ятаємо і про ракети, і про РЕБ – засоби радіоелектронної боротьби – буде більше. І незмінно, місяць за місяцем нарощуємо наше, українське виробництво артилерії», – додав президент.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомили, що надання Україні західних систем протиповітряної оборони та ракет до них залишається вирішальним, оскільки російські сили намагаються адаптуватися до поточних можливостей української системи ППО.