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«Нові пакети підтримки»: Зеленський анонсував «хороші новини» щодо ППО

Президент України Володимир Зеленський 14 січня анонсував «чергові хороші новини» щодо протиповітряної оборони
Президент України Володимир Зеленський 14 січня анонсував «чергові хороші новини» щодо протиповітряної оборони

Президент України Володимир Зеленський 14 січня анонсував «чергові хороші новини» щодо протиповітряної оборони.

«Загалом, перші два тижні цього року вже додали Україні сили й можливостей. Є нові пакети підтримки для наших воїнів. Є дуже потрібні домовленості про спільне виробництво зброї та снарядів, особливо чутливе питання – дрони», – заявив він у вечірньому відеозверненні.

Зеленський підкреслив, що «дронів буде більше».

«Готуємо чергові хороші новини щодо ППО. Пам’ятаємо і про ракети, і про РЕБ – засоби радіоелектронної боротьби – буде більше. І незмінно, місяць за місяцем нарощуємо наше, українське виробництво артилерії», – додав президент.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомили, що надання Україні західних систем протиповітряної оборони та ракет до них залишається вирішальним, оскільки російські сили намагаються адаптуватися до поточних можливостей української системи ППО.

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