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ОВА: війська РФ обстріляли село на Миколаївщині – з-під завалів будинку дістали жінку та двох дітей

Одну дівчинку госпіталізували, іншим медична допомога надається амбулаторно. Фото ілюстративне
Одну дівчинку госпіталізували, іншим медична допомога надається амбулаторно. Фото ілюстративне

Через російський обстріл села Дніпровське на Миколаївщині був пошкоджений житловий будинок – деблокували троє людей, дитина потрапила до лікарні, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«15 січня, о 09:29 внаслідок ворожих артилерійських обстрілів по с. Дніпровське Куцурубської громади пошкоджено житловий будинок. З-під завалів будівлі деблоковано троє людей – жінку та двох дітей. Одну дівчинку госпіталізували, іншим медична допомога надається амбулаторно», – написав він у телеграмі.

За його словами, стан постраждалих – задовільний.

Кім повідомив, що також минулої доби війська РФ з артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади, постраждалих немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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