ОВА: війська РФ обстріляли село на Миколаївщині – з-під завалів будинку дістали жінку та двох дітей

Через російський обстріл села Дніпровське на Миколаївщині був пошкоджений житловий будинок – деблокували троє людей, дитина потрапила до лікарні, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«15 січня, о 09:29 внаслідок ворожих артилерійських обстрілів по с. Дніпровське Куцурубської громади пошкоджено житловий будинок. З-під завалів будівлі деблоковано троє людей – жінку та двох дітей. Одну дівчинку госпіталізували, іншим медична допомога надається амбулаторно», – написав він у телеграмі.

За його словами, стан постраждалих – задовільний.

Кім повідомив, що також минулої доби війська РФ з артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади, постраждалих немає.



Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.