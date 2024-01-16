В ООН заявили про «тривожну зміну тенденції до зменшення числа втрат» в Україні через обстріли Росії

Внаслідок російських ударів різко збільшується кількість втрат серед цивільного населення, змінюючи тенденцію до зниження, заявила Моніторингова місія Організації Об’єднаних Націй із прав людини в Україні (ММПЛУ).

За даними ММПЛУ, лише за 10 днів, з 29 грудня 2023 року до 8 січня 2024 року, внаслідок російських ракетних обстрілів і ударів безпілотниками, які здійснювалися по всій країні, загинули і були поранені сотні цивільних осіб.

У своїй доповіді ММПЛУ констатує збільшення на 26 відсотків перевіреної кількості жертв серед цивільного населення у грудні порівняно з листопадом, «що є тривожною зміною тенденції до зменшення числа втрат, яка спостерігалася раніше в 2023 році».

Місія наголошує, що фактичне збільшення, ймовірно, є навіть більшим, оскільки деякі повідомлення про загиблих і поранених ще не верифіковані.

Велика кількість втрат серед цивільного населення, яка була зафіксована у грудні, спостерігалася і в перші дні січня. ММПЛУ заявила, що перевіряє повідомлення про 86 загиблих і 416 поранених.

«У 2023 році кількість втрат серед цивільного населення стабільно зменшувалася, однак хвиля атак наприкінці грудня і на початку січня жорстоко перервала цю тенденцію… Ці атаки сіють смерть і руйнування серед мирного населення України, яке вже майже два роки потерпає від значних втрат в результаті повномасштабного вторгнення Росії», – сказала голова Моніторингової місії ООН в Україні Даніель Белль.

В ООН додали, що нещодавні російські удари сталися на тлі різкого зниження температури по всій Україні, що «ще більше ускладнило непросту ситуацію», в якій опинилося вразливе цивільне населення.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Від кінця грудня 2023 року Україна зазнала кількох масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Внаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.

10 січня директорка з операцій і адвокації Управління ООН з координації гуманітарних питань Едем Восорну на засіданні Ради безпеки ООН заявила, що від 29 грудня, коли Росія інтенсифікувала удари по Україні, Управління ООН із прав людини зафіксувало загибель 125 цивільних жителів і поранення понад 550 по всій Україні.

За її словами, таким чином, підтверджена ООН кількість цивільних осіб, які загинули внаслідок агресії Росії від лютого 2022 року, перевищила 10 200, у тому числі 575 дітей, число поранених, за даними організації, складає понад 19 300.

«Майже жоден регіон країни удари не обійшли стороною. Атаки завдають особливо великих збитків мирним жителям поблизу лінії фронту, в Донецькій, Харківській, Херсонській і Запорізькій областях, де потреби і так є гострими. Але громади на заході України і в столиці Києві, далеко від цих ліній фронту, також постраждали», – сказала Восорну.