Харківщина: влада оголосила обов’язкову евакуацію ще з двох громад Куп’янського району

Через безпекову ситуацію влада Харківщини запровадила обов’язкову евакуацію населення ще з двох громад Куп’янського району – Кіндрашівської та Куриливської громад.



Як написав у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, йдеться про 26 населених пунктів, в яких зараз проживають 3043 людей, з них 279 – діти.



Місцева влада обіцяє, що всі евакуйовані будуть забезпечені житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.

У серпні минулого року через посилення обстрілів у Куп’янському районі оголосили обов’язкову евакуацію. Зокрема, жителям 37 наближених до зони бойових дій населених пунктів пропонували виїхати до Харкова, а далі за бажанням – в інші області України.

Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні минулого року. Нині російська армія постійно обстрілює місто й околиці.