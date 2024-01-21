США: республіканець Рон ДеСантіс зупинив передвиборчу кампанію і підтримав Трампа

Рон ДеСантіс заявив про припинення боротьби за висування в президенти США від Республіканської партії і підтримав кандидатуру колишнього президента Дональда Трампа, який балотується на другий термін.

Губернатор Флориди оголосив про це рішення 21 січня у відео, опублікованому в соцмережі X, колишній Twitter.

Оголошення пролунало в той момент, коли колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі виступила зі своїми заключними аргументами в Нью-Гемпширі, де праймеріз, партійні вибори, мають пройти 22 січня.

Гейлі залишається єдиною кандидаткою, яка може скласти конкуренцію Трампу у висуванні на посаду президента від республіканців.

11 січня колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті заявив про вихід із боротьби за висунення в президенти США від Республіканської партії. Крісті виступив проти висування Трампа. Свій вихід із гонки він пояснив прагненням завадити висуванню Трампа у президенти. Крісті зауважив, що зняття його кандидатури допоможе іншим суперникам Трампа на праймеріз.

Демократичну партію на виборах 2024 року представлятиме Джо Байден. Коли чинний президент вирішує йти на переобрання, усередині партії йому зазвичай не виникає значної опозиції.

Найімовірніший суперник Байдена – 77-річний республіканець Дональд Трамп.

Восени в опитуваннях приблизно три чверті респондентів вважали Байдена надто старим для президентства. Про Трампа таке говорила трохи більш як половина. Противники Трампа вважають його можливе повернення до Білого дому загрозою американській демократії. Байден фокусує кампанію саме на цьому.