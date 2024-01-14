Трамп «значно випереджає» інших республіканців напередодні праймеріз у США – опитування

Дональд Трамп «значно випереджає» інших республіканців за ключовими показниками популярності як кандидат у президенти США, йдеться у результатах опитування ABC News/Ipsos, котре було оприлюднене 14 січня.

Згідно з опитуванням, загалом 72% дорослих, які підтримують Республіканську партію, «були б задоволені кандидатурою Трампа», тоді як у травні цей показник становив 75%.

Соціологи кажуть, що 61% опитаних «був би задоволений Роном Десантісом». Інші кандидати мають нижчі показники:

Ніккі Гейлі – 48%;

Вівек Рамасвамі – 44%;

Кріс Крісті (який зняв свою кандидатуру 10 січня) – 23%;

Аса Гатчінсон – 17%.

За результатами опитування, Трамп має «особливо високий рейтинг» серед республіканців і незалежних республіканців за трьома показниками: він має «найкращі шанси» на перемогу в листопаді, є сильним лідером і найкваліфікованішим кандидатом від партії.

«Трамп також випереджає своїх опонентів-республіканців, з меншим відривом, за двома іншими показниками – емпатія і спільні цінності. А сім з 10 республіканців і прихильників Республіканської партії повідомляють, що в цілому позитивно ставляться до Трампа», – кажуть соціологи.

Водночас значно менше демократів і незалежних демократів були б задоволені Байденом як кандидатом від своєї партії – 57%.

При цьому, якби чинний президент США Джо Байден і Трамп були кандидатами від основних партій, 37% опитаних сказали, що вони, «швидше за все, серйозно розглянули б кандидатуру третьої партії на посаду президента». 15% зробили б це з великою ймовірністю.

Опитування ABC News/Ipsos було проведене за допомогою ймовірнісного методу Ipsos KnowledgePanel 4-8 січня 2024 року англійською та іспанською мовами серед випадкової національної вибірки з 2228 дорослих. Партійний розподіл становить 25-25-41%, демократи-республіканці-незалежні. Результати мають похибку вибірки 2,5%. Опитування було підготовлено для ABC News компанією Langer Research Associates, а вибірка та збір даних здійснювалися компанією Ipsos.

Після виходу Крісті з перегонів на посаду президента від республіканців претендують 5 людей. Більш-менш серйозні шанси на висування, за оцінками спостерігачів, мають три – крім Трампа, це колишній представник США в ООН Ніккі Гейлі і губернатор Флориди Рон Десантіс. Їхні рейтинги приблизно однакові, Трамп, за опитуваннями, випереджає їх на десятки відсотків. Його опоненти, однак, сподіваються на успіх у штатах, де праймеріз проходять рано, таких як Айова та Нью-Гемпшир, щоб згодом спробувати переламати хід кампанії.

Верховний суд США у лютому має почати розглядати питання про те, чи має Трамп у принципі право брати участь у виборах – після того, як у штатах Колорадо та Мен суди вирішили не допускати його до праймериз. У багатьох інших штатах суди ухвалили рішення на користь Трампа.

Серед демократів чинний президент Джо Байден фактично не має конкурентів.

За даними опитувань американців у 2023 році, Трамп, ймовірно, виграє праймеріз Республіканської партії. У цьому випадку він побореться за пост президента США з ймовірним кандидатом від Демократичної партії Джо Байденом та кількома самовисуванцями.