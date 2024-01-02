США: Трамп оскаржив рішення штату Мен про заборону балотуватися

Колишній президент США Дональд Трамп 2 січня оскаржив рішення держсекретаря штату Мен, який заборонив йому брати участь у первинних виборах (праймеріз) через його роль у нападі на Капітолій 6 січня 2021 року.



Трамп подав апеляцію на рішення Шенни Беллоус, яка стала першим в історії держсекретарем, що заборонила комусь балотуватися в президенти, відповідно до розділу 3 Конституції 14-ї поправки. Цей розділ забороняє обіймати посади тим, хто «брав участь у заколоті».



Апеляція подана до Верховного суду штату Мен. Очікується, що Трамп оскаржить аналогічне рішення вищого суду штату Колорадо безпосередньо у Верховному суді США.

На території штату Мен Дональду Трампу заборонили балотуватися 29 грудня.

Аналогічні позови проти Дональда Трампа раніше були подані ще у кількох штатах. Верховний суд Міннесоти в листопаді відмовився забороняти колишньому президенту балотуватися, а в Мічигані на підставі тези про те, що дискваліфікація кандидата в президенти – питання політичне, а не юридичне, суд ухвалив, що Конгрес країни, а не судова влада має вирішувати, чи може Трамп залишитися у виборчих бюлетенях.

Після протилежних рішень Верховних судів кількох штатів останньою інстанцією вирішення цього питання залишається Верховний суд США.

27 грудня Республіканська партія в Колорадо звернулася з апеляцією до Верховного суду США, закликаючи скасувати рішення Верховного суду штату. Позивачі стверджують, що в результаті цього рішення «провідного кандидата Республіканської партії усунено від первинних і загальних виборів, що змінює курс американської демократії».

Очікується, що Верховний суд США незабаром візьме позов до розгляду.