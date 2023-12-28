США: суд у Мічигані відмовився дискваліфікувати Трампа як кандидата

Верховний суд Мічигану залишив чинним рішення суду нижчої інстанції, який відмовився виключити Дональда Трампа з бюлетенів штату на виборах у США 2024 року.

Позов групи виборців, які наполягали на тому, що Трамп втратив право бути кандидатом у президенти, відповідно до 14-ої поправки до Конституції, (вона забороняє обіймати виборні й державні посади людям, що брали участь в антидержавному заколоті) був відкинутий судами в Мічигані на підставі тези про те, що дискваліфікація кандидата у президенти – питання політичне, а не юридичне.

У рішенні Верховного суду Мічигану йдеться про те, що він «не переконаний, що порушені в позові питання мають розглядатися судом».

Дональд Трамп на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social привітав рішення суду, назвавши позов своїх опонентів «жалюгідною грою з метою фальсифікувати вибори».

Представники позивачів заявили, що рішення суду не виключає повернення до питання про виключення імені Трампа з виборчих бюлетенів «на пізншій стадії».

Питання про можливе виключення кандидатури Дональда Трампа, наразі провідного кандидата в президенти від Республіканської партії, зі списків виборців набуло особливої актуальності в останній тиждень після несподіваного рішення Верховного суду штату Колорадо, який дискваліфікував Трампа як кандидата у відповідь на ідентичний позов виборців штату.

Суд у Колорадо дійшов висновку, що Трамп був причетний до заколоту 6 січня 2021 року, коли його прихильники увірвалися до будівлі Конгресу з метою зірвати сертифікацію результатів президентських виборів, а отже, він не має права обиратися, відповідно до 14-ої поправки до Конституції. Подібні позови розглядалися у кількох штатах. Суд у Колорадо – єдиний, що погодився з аргументами позивачів.

Після протилежних рішень Верховних судів кількох штатів останньою інстанцією вирішення цього питання залишається Верховний суд США. 27 грудня Республіканська партія в Колорадо звернулася з апеляцією до Верховного суду США, закликаючи скасувати рішення Верховного суду штату. Позивачі стверджують, що в результаті цього рішення «провідного кандидата Республіканської партії усунено від первинних і загальних виборів, що змінює курс американської демократії».

Очікується, що Верховний суд США незабаром візьме позов до розгляду.

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