США: Верховний суд відхилив вимогу прокурора прискорити винесення рішення щодо Трампа у справі про вибори-2020

Верховний суд заявив, що не буде негайно розглядати прохання спеціального прокурора Джека Сміта щодо рішення стосовно того, чи можна притягнути до відповідальності колишнього президента Дональда Трампа за його дії щодо скасування результатів виборів 2020 року.



Судді, відхиливши запит спецпрокурора, відмовилися фактично обійти апеляційний суд нижчої інстанції, щоб прискорити остаточне рішення щодо кримінальної недоторканності Трампа перед судом, який має розпочатися в березні, пише Reuters.



Це рішення є плановою перемогою Трампа та його адвокатів, які неодноразово намагалися відкласти кримінальні справи проти нього, оскільки він проводить кампанію щодо повернення до Білого дому в 2024 році, зазначає агенція АР.



Питання тепер буде вирішуватися Апеляційним судом округу Колумбія, який дав зрозуміти, що діятиме швидко, щоб вирішити справу. Спеціальний прокурор Джек Сміт попередив, що навіть швидке апеляційне рішення може не потрапити до Верховного суду вчасно для перегляду.



Сміт наполягав на тому, щоб Верховний суд втрутився, посилаючись на значну громадську зацікавленість у швидкому вирішенні справи. Прохання обійти апеляційний суд, який сам Сміт визнав «надзвичайним», також підкреслило занепокоєння прокурорів щодо того, що судова боротьба з приводу цього питання може відкласти початок суду над Трампом після президентських виборів наступного року.



Судді відхилили прохання про швидкі дії. Суд не пояснив рішення. Міністерство юстиції США відмовилося від коментарів.

Судовий процес над колишнім президентом США Дональдом Трампому справі про змову з метою скасування результатів президентських виборів 2020 року розпочнеться 4 березня 2024 року. Спецпрокурор Джек Сміт просив розпочати судовий процес над Трампом 2 січня 2024 року, а адвокати експрезидента наполягали на квітні 2026 року – через 17 місяців після виборів.

Дональд Трамп став першим серед колишніх і чинних президентів Сполучених Штатів, які обвинувачуються у кримінальних справах. Справа про скасування результатів виборів – одна з кількох кримінальних справ проти Трампа.

77-річний Трамп має намір отримати номінацію від Республіканської партії на президентських виборах наступного року. Наразі він лідирує серед претендентів на роль кандидата від цієї партії.