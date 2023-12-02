США: суд не визнав імунітет Трампа від кримінального переслідування у справі про вибори-2020

Федеральний суд Сполучених Штатів відмовився знімати з колишнього президента США Дональда Трампа звинувачення про втручання у результати президентських виборів 2020 року. Про це повідомили напередодні американські медіа.

Трамп вимагав припинити кримінальну справу про штурм Капітолію через результати виборів, посилаючись на президентський імунітет.

У своїй ухвалі суддя Таня Чуткан зазначила, що колишні президенти не мають особливих умов при притягненні до федеральної кримінальної відповідальності за «будь-які злочинні дії, вчинені під час перебування на посаді».

За її словами, посада президента «не дає довічної перепустки на вихід із тюрми».

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«Чотирирічна робота відповідача на посаді головнокомандувача не наділила його священним правом королів уникати кримінальної відповідальності, яка існує для його співгромадян», – заявила суддя.

Адвокати Трампа також намагалися довести, що звинувачення проти нього порушують право колишнього президента на свободу слова, яке гарантовано першою поправкою до Конституції США.

Суддя, своєю чергою, заявила, що перша поправка не захищає висловлювання, які стають інструментом злочину.

«Відповідача переслідують не просто за те, що він зробив неправдиві заяви… а скоріше за те, що він свідомо робив неправдиві заяви на підтримку злочинної змови та перешкоджав виборчому процесу», – йдеться в рішенні Чуткан.

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Рішення судді з’явилося в той же день, коли федеральний апеляційний суд у Вашингтоні відхилив спроби Трампа відхилити цивільні позови у справі про штурм Капітолію в січні 2020 року. У цій вимозі експрезидент США також посилався на свій імунітет.

Дональд Трамп – перший в історії США колишній президент, якого звинувачують у вчиненні кримінальних злочинів. У червні стало відомо про нові звинувачення проти Трампа – йдеться про ймовірне неналежне зберігання секретних документів.

77-річний Трамп має намір отримати номінацію від Республіканської партії на президентських виборах наступного року. Наразі він лідирує серед претендентів на роль кандидата від цієї партії.