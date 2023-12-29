США: другий після Колорадо штат заборонив Трампу балотуватися

Колишньому президенту США Дональду Трампу заборонено балотуватися у президенти під час первинних виборів (праймеріз) Республіканської партії на території штату Мен. Таке рішення ухвалила держсекретар штату Шенна Беллоуз.

Таким чином, штат Мен став другим після Колорадо штатом США, де ім’я Трампа офіційно заборонено включати в бюлетені на президентських виборах.

Беллоуз, як і Верховний суд Колорадо, обґрунтувала своє рішення щодо Трампа 14-ою поправкою до Конституції, яка забороняє балотуватися учасникам заколоту. Шенна Беллоуз, представниця Демократичної партії, вважає, як і багато опонентів Трампа, що він домагався скасування підсумків президентських виборів 2020 року і підбурював своїх прихильників до штурму Капітолію у січні 2021 року.

Аналогічні позови проти Дональда Трампа раніше були подані ще у кількох штатах. Верховний суд Міннесоти в листопаді відмовився забороняти колишньому президенту балотуватися, а в Мічигані на підставі тези про те, що дискваліфікація кандидата в президенти – питання політичне, а не юридичне, суд ухвалив, що Конгрес країни, а не судова влада має вирішувати, чи може Трамп залишитися у виборчих бюлетенях.

Після протилежних рішень Верховних судів кількох штатів останньою інстанцією вирішення цього питання залишається Верховний суд США.

27 грудня Республіканська партія в Колорадо звернулася з апеляцією до Верховного суду США, закликаючи скасувати рішення Верховного суду штату. Позивачі стверджують, що в результаті цього рішення «провідного кандидата Республіканської партії усунено від первинних і загальних виборів, що змінює курс американської демократії».

Очікується, що Верховний суд США незабаром візьме позов до розгляду.