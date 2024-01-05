Заворушення у Капітолії: Байден заявив, що 6 січня був днем, коли «ми ледь не втратили Америку»

Президент США Джо Байден 5 січня заявив, що спроби Дональда Трампа повернути Білий дім у 2024 році становлять серйозну загрозу для країни.

Виступаючи напередодні третьої річниці заворушень в Капітолії США за участі прихильників тодішнього президента Трампа, які прагнули зберегти його при владі, Байден заявив, що 6 січня 2021 року настав момент, коли «ми ледь не втратили Америку – втратили її всю».

Байден використав цю промову для початку своєї передвиборчої кампанії 2024 року, заявивши, що президентські перегони – ймовірно, з Трампом – це «все про те», чи виживе американська демократія.

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6 січня 2021 року прихильники колишнього президента США Дональда Трампа силою намагалися перешкодити Конгресу затвердити результати виборів. Трамп і його прихильники називали підсумки голосування «сфальсифікованими».