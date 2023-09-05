У США екслідера Proud Boys засудили до 22 років за його роль у штурмі Капітолію

Американський суд засудив колишнього лідера праворадикального угруповання Proud Boys («Горді хлопці») Енріке Тарріо до 22 років ув’язнення за його роль у штурмі Капітолію США 6 січня 2021 року.

Тарріо був засуджений за підбурювання до заколоту та участь у плануванні штурму Капітолію.

Того січневого дня тисячі прихильників колишнього президента США Дональда Трампа силою намагалися перешкодити Конгресу затвердити результати виборів. Трамп і його прихильники називали підсумки голосування «сфальсифікованими».

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Прокуратура стверджувала, що «Горді хлопці» мали намір силою залишити Трампа при владі. Міністерство юстиції США вимагало для Енріке Тарріо 33 роки ув’язнення.

Тюремний термін Тарріо став найтривалішим покаранням, винесеним у рамках судових переслідувань за заворушення 6 січня 2021 року. До цього засновник організації Oath Keepers Стюарт Родс, засуджений в окремій справі за підбурювання до заколоту, отримав 18 років.

Раніше суд засудив іншого лідера «Гордих хлопців» Ітана Нордіна до 18 років позбавлення волі.