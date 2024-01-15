У США розпочинаються партійні вибори – перший етап обрання президента

У США ввечері 15 січня фактично розпочинається кампанія з виборів президента США. У штаті Айова відбудуться збори прихильників політичних партій, так звані кокуси. Процедура, яка розпочинається сьогодні, завершиться національним голосуванням 5 листопада. Переможець складе присягу президента 20 січня 2025 року.

Кокуси та праймеріз – процедури обрання кандидатів від Республіканської та Демократичної партій – відбудуться впродовж найближчих місяців у всіх штатах Америки. Кокуси організують самі політичні партії. Виборці партії слухають виступи прихильників кандидатів, обговорюють і намагаються переконати один одного, а потім голосують.

Праймеріз організує влада штатів. Це традиційне таємне голосування, правила відрізняються залежно від штату. У закритих праймеріз голосувати за кандидата партії дозволено лише її членам, у відкритих виборці можуть вільно обрати, у голосуванні якої партії брати участь.

Праймеріз у Нью-Гемпширі, які відбудуться через тиждень після Айови, 23 січня – гібридного типу. У партійному голосуванні дозволено брати участь безпартійним виборцям, але вони стають зареєстрованими виборцями партії, за яку голосували.

На партійних голосуваннях у кожному штаті кандидати одержують голоси делегатів на майбутньому партійному зʼїзді. У деяких штатах – пропорційно підтримці при голосуванні, у деяких – той, хто набрав понад 50% голосів, отримує все.

Щоб стати кандидатом у президенти від Республіканської партії, потрібно на праймеріз здобути голоси не менш як 1215 делегатів зʼїзду, який відбудеться в Мілуокі 15 липня.

У демократів для партійної номінації потрібно щонайменше 1973 голоси.

У так званий супервівторок, 5 березня, голосування у 16 штатах визначають голоси приблизно 870 делегатів. Перші в календарі, Айова та Нью-Гемпшир, дають аутсайдерам шанс змінити динаміку гонки. Наприклад, у 2008 році молодий сенатор Барак Обама, який програвав Гілларі Клінтон 20%, виграв кокуси в Айові та зрештою – номінацію від Демократичної партії.

Демократичну партію на виборах 2024 року представлятиме Джо Байден. Коли чинний президент вирішує йти на переобрання, усередині партії йому зазвичай не виникає значної опозиції.

Найімовірніший суперник Байдена – 77-річний республіканець Дональд Трамп.

Восени в опитуваннях приблизно три чверті респондентів вважали Байдена надто старим для президентства. Про Трампа таке говорила трохи більш як половина. Противники Трампа вважають його можливе повернення до Білого дому загрозою американській демократії. Байден фокусує кампанію саме на цьому.

Основні конкуренти Трампа серед республіканців – губернатор Флориди Рон ДеСантіс і колишня представниця США при ООН, а до того губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі.

Гейлі та ДеСантісу, щоб спробувати перемогти Трампа, необхідно дуже сильно виступити на двох перших етапах кампанії – на кокусах в Айові 15 січня та на праймеріз у Нью-Гемпширі 23 січня.

В Айові, за опитуваннями, Трамп має підтримку приблизно 52% республіканських виборців, Гейлі – 17%, ДеСантіс – близько 16%. У Нью-Гемпширі у Трампа – близько 42% прихильників, у Гейлі – близько 30%.