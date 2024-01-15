5 питань про партійні вибори в Айові: пояснюємо

15 січня у штаті Айова відбудеться перше голосування на президентських виборах у США 2024 року. Наразі це - партійні вибори, в Айові вони називаються кокуси, і 15 січня свого кандидата обирають місцеві республіканці.

ЩО ТАКЕ КОКУСИ?

У більшості американських штатів партійні вибори називають праймеріз, але не в Айові. Кокуси – це не просто голосування, а зустріч громади. На відміну від праймеріз, які відбуваються як звичайне голосування впродовж всього дня, кокуси проводять увечері. Представники громади, які належать до однієї чи іншої партії, збираються у школах, церквах, театрах, а інколи й в звичайних оселях. Прихильники кандидатів виголошують промови на їхню підтримку, а далі відбувається голосування, яке може бути як закритим, так і відкритим.

ЧОМУ АЙОВА ГОЛОСУЄ ПЕРШОЮ, І ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?

Айова почала голосувати першою понад 50 років тому, коли виборчий календар не мав особливого значення чи ваги. Процес виборів в цьому штаті багатошаровий і складний, тому починати вирішили заздалегідь. Лише після того, як несподіваний успіх в Айові фермера Джимі Картера привернув до нього увагу всієї країни, і врешті забезпечив перемогу на виборах 1976 року, партійні стратеги зрозуміли, що можуть використати модель Картера для успіху своїх кандидатів. Відтоді всі президентські кампанії починаються із Айови, політики намагаються об'їхати всі округи, потиснути якомога більше рук, і поговорити із якомога більшою кількістю виборців, аби отримати перший важливий поштовх кампанії. Айова важлива, бо перша.

ХТО ГОЛОВНІ КАНДИДАТИ 2024 року і ХТО МАЄ НАЙБІЛЬШЕ ШАНСІВ?

Нині у республіканців лишається 5 кандидатів, серед яких три головних – колишній президент США Дональд Трамп, Ніккі Гейлі, колишня посолка США при ООН і колишня губернаторка Південної Кароліни, і Рон Десантіс, губернатор Флориди. Попереду із майже 30-вісотковим відривом в Айові – Трамп. За даними останнього опитування NBC News/Des Moines Register/Mediacom Iowa poll, Дональд Трамп набирає 48%, Ніккі Гейлі – 20%, Рон Десантіс – 16% голосів. Обидва з усіх сил намагаються скоротити цей розрив.

ЩО ОЗНАЧАТИМУТЬ РЕЗУЛЬТАТИ ДЛЯ ПОДАЛЬШИХ ПЕРЕГОНІВ?

Одна Айова нічого не вирішує. Але якщо Дональд Трамп здобуде перемогу із суттєвим відривом у перших трьох штатах – Айові, Нью-Гемпширі і Південній Кароліні – він найймовірніше і стане єдиним кандидатом від Республіканської партії.

А ЯК ЩОДО ПАРТІЙНИХ ВИБОРІВ ДЕМОКРАТІВ?

Вони відбуваються, але без інтриги. Джо Байден іде на другий термін, і суттєвої конкуренції у нього нема. Демократи цьогоріч вирішили розпочинати партійні вибори не з Айови, а з Південної Кароліни, аргументуючи це тим, що цей штат більше репрезентує демографію США.