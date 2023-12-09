Рейтинги Байдена у США падають через економічні проблеми – опитування WSJ

Згідно з новим опитуванням видання Wall Street Journal, рейтинги президента Джо Байдена впали до найнижчого рівня за весь період його президентства на тлі розчарування населення економічною ситуацією, і тепер він вперше поступається Дональду Трампу в гіпотетичному бюлетені.

За даними опитування WSJ, 37% опитаних заявили, що проголосували б за Трампа, якби вибори відбувалися сьогодні, і 31% – за Байдена.

31 відсоток є найнижчим показником, відколи WSJ почав вимірювати рейтинги Байдена.

23% респондентів сказали, що політика Байдена допомогла їм особисто, тоді як 53% – що президентська програма їм завдала шкоди.

Всього в опитуванні з 29 листопада до 4 грудня взяли участь 1500 осіб з правом голосу. Похибка – 2,5 відсоткові пункти.

Дональд Трамп є провідним кандидатом від Республіканської партії, і, якби він виграв номінацію від своєї партії, то протистояв би Байдену вдруге.