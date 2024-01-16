Трамп перемагає на перших кокусах в штаті Айова – ЗМІ

Колишній президент США Дональд Трамп перемагає на перших республіканських кокусах, що пройшли в штаті Айова.



Як пише Reuters з посиланням на дані попередніх опитувань, проведеними серед відвідувачів кокусів в Айові, більшість – 64% – прийняли рішення про те, якого кандидата підтримати, ще до цього місяця. Згідно з опитуваннями Edison Research, 64% з цих виборців проголосували за Трампа, що зробило майже марною всю агітацію, яку проводили його суперники Рон ДеСантіс і Ніккі Гейлі.

Дональд Трамп переміг на перших в країні кокусах в Айові, а Рон ДеСантіс посів друге місце, пише агенція АР. Ця перемога дає Трампу потужний старт у боротьбі за висунення в президенти від Республіканської партії 2024 року.

У США ввечері 15 січня фактично розпочалася кампанія з виборів президента США. У штаті Айова відбудуться збори прихильників політичних партій, так звані кокуси. Процедура, яка розпочинається 15 січня, завершиться національним голосуванням 5 листопада.

Кокуси та праймеріз – процедури обрання кандидатів від Республіканської та Демократичної партій – відбудуться впродовж найближчих місяців у всіх штатах Америки. Кокуси організують самі політичні партії. Виборці партії слухають виступи прихильників кандидатів, обговорюють і намагаються переконати один одного, а потім голосують.

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Праймеріз організує влада штатів. Це традиційне таємне голосування, правила відрізняються залежно від штату. У закритих праймеріз голосувати за кандидата партії дозволено лише її членам, у відкритих виборці можуть вільно обрати, у голосуванні якої партії брати участь.

Щоб стати кандидатом у президенти від Республіканської партії, потрібно на праймеріз здобути голоси не менш як 1215 делегатів зʼїзду, який відбудеться в Мілуокі 15 липня. У демократів для партійної номінації потрібно щонайменше 1973 голоси.