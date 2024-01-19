Наступного тижня НАТО розпочне найбільші за останні десятиліття навчання

НАТО наступного тижня розпочне свої найбільші військові навчання за останні десятиліття, в яких візьмуть участь близько 90 000 військових, щоб продемонструвати, що альянс може захистити всю свою територію аж до кордону з Росією, заявили високопоставлені офіцери.

«Альянс продемонструє свою здатність зміцнити євроатлантичний простір через трансатлантичне переміщення сил з Північної Америки», – заявив журналістам Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО генерал США Крістофер Каволі.

За його словами, посилення відбудеться під час «змодельованого сценарію конфлікту з майже рівним за силою супротивником».



Навчання відбуваються в той час, коли війна Росії проти України заходить у глухий кут. НАТО як організація не бере безпосередньої участі в конфлікті, за винятком надання Києву нелетальної підтримки, хоча багато країн-членів надсилають зброю і боєприпаси індивідуально або групами, а також проводять військову підготовку.



Військові навчання покликані стримувати Росію від нападу на країну-члена Альянсу.

Велика Британія раніше заявила про намір відправити 20 000 військовослужбовців для участі у великих навчаннях НАТО в першій половині цього року, а також найсучасніші винищувачі, літаки спостереження та бойові кораблі.

Восени минулого року НАТО анонсувало навчання за участю десятків тисяч солдатів із метою відпрацювання захисту свого східного флангу. Тоді повідомлялось, що одні із найбільших навчань із часів Холодної війни.