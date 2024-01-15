Британія має намір відправити 20 тисяч військових на навчання НАТО в Європі

Велика Британія має намір відправити 20 000 військовослужбовців для служби по всій Європі у великих навчаннях НАТО в першій половині цього року, а також найсучасніші винищувачі, літаки спостереження та бойові кораблі, повідомляє Міністерство оборони країни.

За повідомленням, британські військові приєднаються до тисяч військовослужбовців з 31 країни-члена НАТО і Швеції, які діятимуть в різних країнах.

«Сьогодні я можу оголосити, що Великобританія відправить близько 20 000 військовослужбовців для участі в одному з найбільших розгортань НАТО з часів закінчення холодної війни. Навчання Steadfast Defender. Наші військові об’єднають зусилля з колегами з 30 країн НАТО і Швеції, забезпечуючи життєво важливі гарантії проти путінської загрози», – йдеться у фрагментах промови міністра оборони Грант Шаппса, яку публікує міністерство.

Восени минулого року НАТО анонсувало навчання за участю десятків тисяч солдатів із метою відпрацювання захисту свого східного флангу. Тоді повідомлялось, що одні із найбільших навчань із часів Холодної війни.