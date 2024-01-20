На тлі дискусій про Taurus для України виробник заявив про готовність поповнити запаси ракет Німеччини

У німецькій компанії Taurus Systems заявили про готовність в короткі терміни поповнити запаси далекобійних ракет Німеччини.

«Ми можемо в найкоротші терміни приступити до нового виробництва Taurus, інтеграції платформи і доопрацювання наявних ракет. Обов’язкова умова – замовлення», – процитувала пресслужба MBDA главу Taurus Systems Йоахіма Кнопфа (компанії MBDA належить Taurus Systems).



Таким чином, компанія Taurus Systems простувала заяву політика Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Йоганнеса Арльта про те, що оборонна промисловість ФРН не здатна швидко поповнити запаси ракет у разі постачання Україні.



Німецький мовник Deutsche Welle нагадує, що днями депутат Бундестагу від правлячої СДПН, член комітету з питань оборони Арльт заявив, що збройні сили Німеччини (Бундесвер) мають обмежену кількість ракет Taurus і країна не має можливості наростити їхнє виробництво для поповнення запасів власної армії.

«Тому з огляду на наші союзницькі зобов’язання перед НАТО і з урахуванням тих заходів, які ми повинні вжити для посилення власної безпеки, було б розумніше ці ракети не надавати (Україні – ред.)», – сказав він.

Парламент Німеччини 17 січня відхилив резолюцію, в якій група депутатів закликала передати Україні крилаті ракети Taurus.

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, що Німеччина може ухвалити рішення про надання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні не пізніше, ніж через місяць.

6 серпня 2023 року депутат парламенту владної в Німеччині Соціал-демократичної партії Андреас Шварц уперше закликав Берлін поставити Україні крилаті ракети великої дальності. Як сказав він в інтерв’ю журналу Der Spiegel, його країна має надати Україні крилаті ракети Taurus, зброю повітряного базування з дальністю близько 500 кілометрів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, що його країна зволікає із рішенням щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну, бо буде «дуже ретельно перевіряти кожне рішення, що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок».