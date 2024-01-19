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Шольц і Сунак «погодилися щодо важливості підтримки України»

Ріші Сунак та Олаф Шольц під час зустрічі лідерів країн G7, Вільнюс, липень 2023 року
Ріші Сунак та Олаф Шольц під час зустрічі лідерів країн G7, Вільнюс, липень 2023 року

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели розмову 19 січня. Як заявила пресслужба Сунака, він розповів німецькому колезі про свій візит до Києва та підписання безпекової угоди з Володимиром Зеленським.

«Вони (Сунак і Шольц – ред.) погодилися щодо важливості того, щоб союзники продовжували підтримувати оборону України, яка є життєво важливою для європейської та глобальної безпеки, а також надавати українським збройним силам зброю, необхідну для перемоги над вторгненням Росії», – заявляє пресслужба британського уряду.

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Згідно з повідомленням, сторони також обговорили безпекову співпрацю, в тому числі в контексті підтримки регіональної стабільності на Близькому Сході.

Шольц за підсумками розмови висловив згоду з позицією британського прем’єра.

«Ми маємо й надалі надавати Україні суттєву та постійну підтримку в боротьбі з російською агресією», – написав він.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду 12 січня, під час візиту Сунака до Києва. Повідомляється, що зобов’язання з безпеки Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.

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