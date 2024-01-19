Шольц і Сунак «погодилися щодо важливості підтримки України»

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели розмову 19 січня. Як заявила пресслужба Сунака, він розповів німецькому колезі про свій візит до Києва та підписання безпекової угоди з Володимиром Зеленським.

«Вони (Сунак і Шольц – ред.) погодилися щодо важливості того, щоб союзники продовжували підтримувати оборону України, яка є життєво важливою для європейської та глобальної безпеки, а також надавати українським збройним силам зброю, необхідну для перемоги над вторгненням Росії», – заявляє пресслужба британського уряду.

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Згідно з повідомленням, сторони також обговорили безпекову співпрацю, в тому числі в контексті підтримки регіональної стабільності на Близькому Сході.

Шольц за підсумками розмови висловив згоду з позицією британського прем’єра.

«Ми маємо й надалі надавати Україні суттєву та постійну підтримку в боротьбі з російською агресією», – написав він.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду 12 січня, під час візиту Сунака до Києва. Повідомляється, що зобов’язання з безпеки Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.