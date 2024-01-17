НАТО має налаштуватися на «епоху, в якій можна очікувати несподіваного», зокрема війни– військовий чиновник

Після вторгнення Росії в Україну лідери країн НАТО повинні налаштувати своє мислення на «епоху, в якій все може статися в будь-який час, епоху, в якій ми повинні очікувати несподіваного», зокрема війни, заявив високопоставлений військовий чиновник НАТО 17 січня.

«Нам потрібна трансформація підходу НАТО до ведення війни», – заявив голова Військового комітету Альянсу, нідерландський адмірал Роб Бауер, відкриваючи дводенну зустріч голів оборонних відомств у Брюсселі.

Він зазначив, що в минулому уряди і компанії НАТО жили в епоху, коли все було передбачуваним, контрольованим і зосередженим на ефективності.

Заява чиновника НАТО пролунала в той час, коли військова допомога Україні або припинена, або обмежена через політичні суперечки у США і Європейському союзі.

Бауер пообіцяв продовження допомоги Україні з боку НАТО, «тому що результат цієї війни визначатиме долю світу».

Днями прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що в Європи є три-п’ять років, щоб «підготуватися до можливої військової загрози Росії на східному фланзі Північноатлантичного альянсу».

Чиновниця в інтерв’ю виданню The Times посилалася на оцінки естонської розвідки, згідно з якими «Росії в разі гіпотетичного перемир’я в Україні потрібно буде від трьох до п’яти років, щоб відновити військову загрозу на кордоні східних членів НАТО».

«Це дуже залежить від того, як ми зможемо зберегти нашу єдність і нашу позицію щодо України. Тому що Росії потрібна пауза, і ця пауза – для того, щоб зібрати свої ресурси і сили. Слабкість провокує агресорів, тому слабкість провокує Росію», – каже вона.

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті від 16 січня заявив, що президент Росії Володимир Путін значно активізував давні зусилля Кремля зі створення інформаційних умов для майбутньої ескалації проти балтійських країн, ймовірно, як частину його ширшої спроби послабити НАТО.

В ISW заявили, що наразі не бачать ознак того, що російський напад на країни Балтії є неминучим або ймовірним, але «Путін, можливо, створює інформаційні умови для майбутніх агресивних дій Росії за кордоном під приводом захисту своїх «співвітчизників».

«Раніше ISW вже заявляв, що Путін вторгся в Україну в 2022 році не для того, щоб захистити Росію від загрози з боку НАТО, а для того, щоб послабити і остаточно знищити НАТО – ціль, яку він досі переслідує. Кремль і пов’язані з Кремлем суб’єкти нещодавно сприяли інформаційним операціям і застосовували тактику гібридної війни, спрямовану на дестабілізацію НАТО, і тепер, можливо, створюють інформаційні умови для можливих майбутніх агресивних дій Росії проти країн НАТО і їхніх сусідів», – йдеться у звіті.