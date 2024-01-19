CNN: західні розвідки вважають, що війна в Україні триватиме ще від двох до пʼяти років

Війна в Україні триватиме ще від двох до пʼяти років, пише CNN, посилаючись на джерела, обізнані з даними розвідок США та інших країн Заходу.

З цієї причини Білий дім прагне домогтися виділення фінансування на допомогу Україні до того, як закінчаться повноваження Джо Байдена. В адміністрації США, керівництві НАТО та України є розуміння, що в разі перемоги Дональда Трампа підтримка України буде скорочена, зазначає CNN.

Трамп у разі перемоги на виборах президента США може зʼявитися в Білому домі в січні 2025 року, але його вплив на рішення республіканців у Конгресі є значним уже зараз.

На думку неназваного американського чиновника, передбачається, що в 2024 році Україна працюватиме над зміцненням своєї оборонної промисловості та відновленням збройних сил в очікуванні активізації наступальних дій уже в 2025 році. Американський військовий чиновник, який перебуває в Європі, вважає, що через два роки Україна спробує другий великий контрнаступ, щоб вибити російські війська з Мелітополя в Запорізькій області.

За інформацією CNN, американські та західні розвідки не вважають, що будь-яка зі сторін здатна досягти значних успіхів цього року.

Financial Times із посиланням на українських чиновників 19 січня також писала, що російські війська, ймовірно, планують провести широкомасштабний наступ улітку 2024 року. У Києві вважають, що Росія спробує захопити території чотирьох регіонів України, про анексію яких Москва оголосила у вересні 2022 року, ідеться про Донецьку Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Один із західних чиновників у розмові з FT зазначив, що «перспективи оперативного прориву будь-якої зі сторін у 2024 році» невеликі.