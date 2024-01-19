FT: Росія може планувати широкомасштабний наступ в Україні влітку 2024 року

Російські війська, ймовірно, планують провести широкомасштабний наступ в Україні влітку 2024 року, повідомила газета Financial Times із посиланням на українських чиновників, які розмовляли на умовах анонімності.

За їхньою версією, Росія спробує повністю захопити території чотирьох регіонів України, про анексію яких оголосила у вересні 2022 року, — Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Співрозмовники FT не виключили, що російські війська також намагатимуться захопити Харків чи навіть Київ.

Видання оприлюднює оцінку американської розвідки, що залишається незмінною кінцева мета президента РФ Володимира Путіна в Україні – «завоювати країну та поневолити її народ». Про це йшлося у розсекреченій доповіді розвідки США, яку FT вивчило у грудні 2023 року. У документі сказано, що саме з цієї причини Росія продовжує наступати на сході України на кількох напрямках, у тому числі навколо Авдіївки, а також у напрямку Лимана та Купʼянська.

У своєму матеріалі газета Financial Times навела оцінку неназваного західного чиновника, який опікується питаннями України. Він вважає, що «перспективи оперативного прориву якоїсь із сторін у 2024 році» невеликі. За словами західного чиновника, стратегія «активної оборони», тобто утримання оборонних рубежів та пошук слабких місць в обороні Росії, а також удари далекобійною зброєю дозволять Україні наростити свої сили цього року і підготуватися до 2025 року, коли контрнаступ ЗСУ матиме більше шансів.