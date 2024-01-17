Бахмут, Вугледар, Роботине: Росія хоче «обнулити» контрнаступ ЗСУ

Після захоплення більшої частини Марʼїнки Донецької області у грудні 2023 року армія Росії розпочала запеклий штурм Новомихайлівки – невеликого села на південь від міста. Як свідчать щоденні зведення Генштабу, атакує армія агресора село з півдня та з півночі, намагаючись «взяти в кільце» угруповання Сил оборони там.

«Біля Новомихайлівки ситуація критична, ворог лізе з півночі, сходу та півдня», – написав своєю чергою проєкт DeepState про ситуацію там у звіті за 14 січня.

Від цього села близько 15 кілометрів на південь до Вугледару, міста, яке РФ неодноразово безуспішно намагалася захопити. Ще далі на захід розташована ділянка, яку ЗСУ вдалося відвоювати влітку минулого року – на південь від Великої Новосілки.

Також Росія активно атакує навколо Бахмута – український Генштаб повідомив зранку 17 січня про 9 спроб штурмів у Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Останні два села Сили оборони теж відбили у Росії під час літньо-осіннього контрнаступу минулого року.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Повідомив Генштаб і про спробу РФ атакувати на захід від Вербового Запорізької області – в районі вклинення ЗСУ біля Роботиного на Мелітопольському напрямку.

За словами українського військового оглядача Костянтина Машовця, ЗСУ можуть втратити позиції на першій лінії оборони росіян там – це вважалося одним із головних досягнень України під час минулорічного наступу.

Головні питання випуску:

Чи зможуть ЗСУ утримати відвойоване у Росії минулого року – чи йдеться про те, щоб не дати захопити нові великі території?

Який план у Росії цієї зими – і далі, щоб спробувати таки захопити весь Донбас?

І що варто негайно робити Україні, щоби витримати новий наступ армії агресора?

Схід

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський 15 січня 2024 року заявив, що середньодобова кількість боєзіткнень на Таврійському напрямку тримається на рівні близько 50 вже тиждень. «Найгарячіше», за його словами, на Авдіївському і Мар’їнському напрямках.

15 січня 2024 року заявив, що середньодобова кількість боєзіткнень на Таврійському напрямку тримається на рівні близько 50 вже тиждень. «Найгарячіше», за його словами, на Авдіївському і Мар’їнському напрямках. Американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті 15 січня цього року заявив, що російські сили, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати локалізовані наступальні операції по всій східній Україні у спробі перехопити й утримати ініціативу незалежно від зимової погоди і умов місцевості. При цьому ISW вважає, що російські війська «не зможуть здійснити оперативно значущих проривів».

Російські війська на Сході поспішають захопити нові території, однак їхні плани розбиваються діями Збройних сил України, заявив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі Радіо Свобода («Свобода.Ранок») 20 грудня.

в ефірі Радіо Свобода («Свобода.Ранок») 20 грудня. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський 18 грудня повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».

18 грудня повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги». У звіті Інституту 11 грудня зазначалось, що російські війська незначно просунулися на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна. Раніше аналітики ISW висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.