Естонія збудує 600 оборонних бункерів уздовж кордону з Росією

Міністри оборони країн Балтії на зустрічі 19 січня домовилися про створення оборонних зон на східних кордонах, щоб протистояти можливій агресії Росії. Зокрема, Естонія збудує вздовж кордону близько 600 укріплених бункерів. Литва та Латвія також зводитимуть захисні споруди.

Як заявив радник Міноборони Естонії Кайдо Тійтус, лінія бункерів проходитиме повітом Іда-Вірумаа, який межує з Ленінградською областю, і на південному сході Естонії – на кордоні з Псковською областю. Кожен бункер вміщуватиме до 10 військових і витримуватиме пряме влучання снаряда калібру 152 міліметри. Очікується, що їхнє будівництво обійдеться приблизно в 60 мільйонів євро.

«Росія є і буде найбільшою загрозою безпеці Естонії. Війна в Україні знизила наступальну міць Росії, але, за різними оцінками, вона готова відновити її впродовж двох-трьох років. Ми маємо бути готовими і зробити ціну нападу на Естонію для Росії якомога вищою», – цитує слова Тійтуса видання Postimees.

Литва та Латвія також приєднаються до оборонної ініціативи. На зустрічі в Ризі, що відбулася 18–19 січня, балтійські країни обговорили як питання національної безпеки, так і свої дії в межах НАТО. Для НАТО ці три країни є єдиною «Балтійською зоною оборони».