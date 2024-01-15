«Кремлю це не сподобається». На Заході реагують на збиття Україною російських літаків А-50 та Іл-22

ЗСУ повідомили, що збили російські літаки А-50 та Іл. «Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22», – написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в дописі в Telegram. У Кремлі відмовились коментувати повідомлення, і порадили журналістам звертатись до військового відомства країни.

Якщо повідомлення про збиття підтвердяться, це стане «значним поштовхом для українського контрнаступу», пише Financial Times. Видання наводить слова аналітика Інституту зовнішньої політики Роба Лі про те, що це збиття є особливо важливим, бо Росія має небагато таких літаків. Видання зазначає: літаки спостереження є ключовими для координації російських сухопутних операцій.

Forbes також пише, що цей день «може стати найгіршим для російських повітряних сил за 23 місяці, з часу розширення Росією війни в Україні». Видання вказує, що цей день може бути навіть гіршим, ніж коли було збито три російських бомбардувальники Су.

«Кремлю це не сподобається», – відреагував на повідомлення про збиття літаків колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більд.

«Зараз практично підтверджено, що російський літак еквівалентний AWACS збито над Азовським морем. Неясно, чи це зробила Україна – що було б визначним, чи це дружній вогонь Росії, що буде навіть більш визначним. Кремлю це не сподобається», – твітує Більдт.

«Великим ударом» назвав голова парламентської групи «Естонія-Україна» Еерік Кросс збиття двох літаків. У дописі в мережі Х він нагадав, що Росія втратила ще один А-50 23 листопада і має ще 7 таких літаків. «У квітні було збито один Іл-22, ще один збив Пригожин 23 червня. Залишилось 29», – пише Кросс.

У коментарі для BBC, військовий експерт британського аналітичного центру RUSI Джастін Бронк назвав можливе збиття А-50 «дуже операційно важливою» втратою для росіян.

Бронк вказує, що цей літак використовувався Росією для попередження про далекобійні загрози та надавав інформацію для збиття українських літаків, що летіли на невеликій висоті.