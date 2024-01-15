Російський літак А-50 «був і є пріоритетною ціллю» для українських військових – Ігнат

Літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 «був і є пріоритетною ціллю» для українських військових, заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

«Літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 був і є пріоритетною ціллю для нас. І до сьогоднішнього дня знищення цього борта здавалось непосильним завданням для Повітряних Сил. А тут ще й Іл-22 (повітряний командний пункт) попав під роздачу! Одразу дві «жирні» цілі за один раз», – написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Щодо літака Іл-22, про знищення якого також сьогодні повідомила українська сторона, Ігнат припустив, що він таки зміг дістатися до аеропорту російського міста Анапа, але йому «реанімація не допоможе».



«Схоже, Іл-22 таки дотягнув до Анапи. Живучий гад. Але, як бачите, корито «восстановлению не подлежит». Тому, як не крути, ціль знищена, реанімація не допоможе! Літак горів, серед екіпажу є поранені, сподіваюсь і 200-ті», – додав він.

Це він написав на тлі публікацій у соцмережах нібито пошкодженого російського ІЛ-22. Це фото Юрій Ігнат використав у своєму пості.

Раніше українські медіа з посиланням на свої джерела повідомляли, що ввечері 14 січня українські військові збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50, а також підбили ІЛ-22.

А-50 зник з радарів і припинив відповідати на запити російської тактичної авіації, а пізніше пілот російського Су-30 виявив «займання та падіння невстановленого повітряного судна», писало видання «РБК-Україна». Джерело медіа також заявило про ймовірне перехоплення розмови пілота Іл-22М, який запросив у диспетчера екстрену посадку в аеропорту Анапи (Краснодарський край Росії).

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний згодом підтвердив, що військові Повітряних сил ЗСУ знищили російські літаки А-50 та Іл-22.

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У Міноборони РФ ці дані не коментували. Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у Кремля немає інформації про збиття ЗСУ російських літаків.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила 329 літаків. Москва про втрати своєї техніки не повідомляє.

У лютому 2023 року у Повітряних силах ЗСУ заявили, що ймовірне пошкодження вибухами російського військового літака-розвідника А-50 на аеродромі «Мачулищі» в Білорусі є «гарною новиною» для українських військових. Російська сторона це заперечувала.

У розвідці Великої Британії тоді заявили, що втрата A-50 була б серйозною для Росії, оскільки він має вирішальне значення для російських повітряних операцій. У британській розвідці припустили, що у Росії, ймовірно, залишилось в експлуатації шість робочих А-50.

A-50 – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, його роль полягає у створенні розпізнаної повітряної картини і забезпеченні координації винищувачів.