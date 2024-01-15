«Чорний день для ВКС РФ»: що означає для Росії втрата літаків А-50 та Іл-22?

Увечері 14 січня російські та українські телеграм-канали почали повідомляти про збиття над Азовським морем розвідувального російського літака А-50 та пошкодження повітряного командного пункту Іл-22М.

Зокрема, заступник голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін заявив, що літаки були вражені українськими підрозділами та близько 21:00.

За його словами, якщо літак-розвідник ЗСУ збили, то Іл-22М підбили – він намагався дістатися найближчого аеродрому, але після початку зниження зник з радарів у районі Керчі окупованого Криму. Російські «Z-воєнкори» припустили, що два масивні літаки збили підрозділи ППО самої армії Росії.

А вже 15 січня знищення цих літаків підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він опублікував відео, на якому видно, як два літаки зникають із радарів.

«Дякую Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію у Приазов’ї!», – написав він у телеграмі.

Виріб «А» або літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 призначений для спостереження за цілями в повітрі, на землі та в морі, а також для наведення на них винищувальної авіації.

Моніторингова група «Білоруський Гаюн» повідомляла, що Росія має лише 9 таких літаків. На його борту зазвичай працює 19 осіб, а вартість сягає 330 мільйонів доларів. У російських пабліках вже назвали 14 січня «чорним днем для російських ВКС та ППО».

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Головні питання випуску:

Що робили літак-розвідник А-50 та командний Іл-22М на півдні України?

Наскільки відчутною є втрата їх для російських ВКС?

І як зміниться Росія після такого удару ЗСУ?