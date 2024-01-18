Естонія не продовжила дозвіл на проживання голові місцевої митрополії РПЦ

Влада Естонії відмовилася продовжувати посвідку на проживання предстоятелю Естонської православної церкви Московського патріархату митрополиту Євгенію (Валерію Решетнікову). Він має залишити країну після 6 лютого, повідомила прикордонна служба Естонії (PPA).

За висновком відомства, митрополит є загрозою для країни.

«Держава ухвалила рішення відмовити в продовженні йому посвідки на проживання, оскільки Решетніков у своїй публічній діяльності, у тому числі в публічних виступах, підтримує дії агресора і не змінив свою лінію поведінки, незважаючи на попередження, що робилися йому раніше», – заявив керівник бюро прикордонної охорони Пих’яської префектури Індрек Ару.

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Пресслужба Естонської православної церкви (МП) заявила, що наразі не коментує ситуацію, але просить про «молитви як про нашого голову владику Євгенія, так і про нашу церкву».

Як і коли саме Решетніков виправдовував і підтримував російську агресію, влада Естонії не уточнює. Раніше митрополит, на вимогу влади, публічно засудив війну в Україні. Він також приєднався до заяви Ради церков Естонії із засудженням війни та закликав припинити бойові дії.

Повідомляється, що митрополит прожив у Естонії чотири роки. Він двічі отримував посвідку на проживання на два роки. Востаннє він продовжив дозвіл на проживання незадовго до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.