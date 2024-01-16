Російського професора університету в Естонії заарештували за звинуваченням у шпигунстві

Поліція Естонії заарештувала раніше цього місяця В’ячеслава Морозова, громадянина Росії, який працював професором політології в Тартуському університеті, повідомили 16 січня естонські ЗМІ.

Вони цитують голову поліції безпеки Естонії Марго Паллосона, який заявив, що справа Морозова «є доповненням до більш ніж кількох десятків попередніх й ілюструє прагнення російських спецслужб проникнути в різні сфери життя Естонії, в тому числі і наукову сферу».

За даними представників правоохоронних органів, Морозов зараз перебуває в СІЗО.

Як повідомляє проєкт Радіо Свобода Север.Реалии, В’ячеслав Морозов до 2010 року працював у Санкт-Петербурзькому державному університеті, потім почав співпрацювати з Тартуським університетом. У 2016-2023 роках він займався дослідженнями Європейського союзу і Росії, а з вересня 2023 року – міжнародною політичною теорією.